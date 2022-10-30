Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde KBT Tiyatro Okulu’nda “Cumhuriyet” özel etkinlikleri gerçekleştirildi. İki gün süreli etkinliklerde “Cumhuriyet Mucizesi” adlı performans öğrenciler tarafından; dans, müzik, oyun biçimi ile sahnelendi. Etkinliklere Gölge, Figür, Portre, grupları cumartesi sabah saat: 10.00’da, öğleden sonra saat: 14.00’te de Kutup, Uydu, Dönence gruplarının katıldığı etkinlikler 30 dakika sürdü.

“BUGÜN CUMHURİYET OLDUK”

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, " Türkiye'yi çağdaş uygarlığın bir üyesi haline getiren onlarca adımın en büyüğü olan Cumhuriyet… Biz de bugün bir adım olduk. Öğrencilerimiz ile bugün Cumhuriyet olduk ve bir araya gelip anlam kazandık, güçlendik” ifadelerini kullandı.