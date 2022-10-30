Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde KBT Tiyatro Okulu’nda “Cumhuriyet” özel etkinlikleri gerçekleştirildi. İki gün süreli etkinliklerde “Cumhuriyet Mucizesi” adlı performans öğrenciler tarafından; dans, müzik, oyun biçimi ile sahnelendi. Etkinliklere Gölge, Figür, Portre, grupları cumartesi sabah saat: 10.00’da, öğleden sonra saat: 14.00’te de Kutup, Uydu, Dönence gruplarının katıldığı etkinlikler 30 dakika sürdü.
“BUGÜN CUMHURİYET OLDUK”
Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, " Türkiye'yi çağdaş uygarlığın bir üyesi haline getiren onlarca adımın en büyüğü olan Cumhuriyet… Biz de bugün bir adım olduk. Öğrencilerimiz ile bugün Cumhuriyet olduk ve bir araya gelip anlam kazandık, güçlendik” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.