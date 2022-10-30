30 Eki 2022 - 13:26- Gündem G: 30 Eki 2022 - 13:28

Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı sanat merkezlerinden biri de Kocaeli Bölge Tiyatrosu oldu. Kocaeli’de 43’üncü yaşını geride bırakan KBT; seyircileri, öğrencileri, sanatçıları, velileri ve eğitmenleri ileCumhuriyet sevinci yaşadı
Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu mask

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde KBT Tiyatro Okulu’nda “Cumhuriyet” özel etkinlikleri gerçekleştirildi. İki gün süreli etkinliklerde “Cumhuriyet Mucizesi” adlı performans öğrenciler tarafından; dans, müzik, oyun biçimi ile sahnelendi. Etkinliklere Gölge, Figür, Portre, grupları cumartesi sabah saat: 10.00’da, öğleden sonra saat: 14.00’te de Kutup, Uydu, Dönence gruplarının katıldığı etkinlikler 30 dakika sürdü.

“BUGÜN CUMHURİYET OLDUK”

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, " Türkiye'yi çağdaş uygarlığın bir üyesi haline getiren onlarca adımın en büyüğü olan Cumhuriyet… Biz de bugün bir adım olduk. Öğrencilerimiz ile bugün Cumhuriyet olduk ve bir araya gelip anlam kazandık, güçlendik” ifadelerini kullandı.
# türkiye

30 Eki 2022 - 13:26 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.132.784 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu mask
Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu
İstanbul Bahçelievler'de binanın 14/287 hissesi icradan satılık mask
İstanbul Bahçelievler'de binanın 14/287 hissesi icradan satılık
Güngören'de 75 m² daire icradan satılık mask
Güngören'de 75 m² daire icradan satılık
İstanbul Eyüpsultan'da net 55 m² büro icradan satılık mask
İstanbul Eyüpsultan'da net 55 m² büro icradan satılık
Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık mask
Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık
O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı mask
O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL