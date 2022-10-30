Posco Assan gönüllüleri Bayraktar Göleti’ni temizledi

2013 yılında üretime başlayan ve kısa sürede Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 68. sırada yer alan Posco Assan, ekonomiye yaptığı katkıların yanı sıra bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına da katkı sunmaya devam ediyor. 2012 yılında gönüllülük aktivitelerine başlayan şirket, gönüllülük aktivitesi sayısını 2017 yılından itibaren ayda bir olarak gerçekleştirmeye başladı. Pandemi döneminde sağlık ile ilgili çalışmalar yürüten Posco Assan, normalleşme ile birlikte gönüllülük aktivitelerine yeniden hız verdi. Posco Assan gönüllüleri, son olarak, “Daha parlak bir gelecek!” sloganıyla İzmit İlçesi sınırları içerisinde yer alan Bayraktar Göleti’nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Çok sayıda gönüllü, poşetlerce çöp toplayarak göletin çevresini temizledi.

“5 YILDA 5 BİN SAATLİK FAALİYET”

Gönüllülük aktiviteleri ile ilgili bilgiler paylaşan Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir, “Amacımız sürekli büyüyen bir şirket olmak. Ülke ekonomisine sunduğumuz katkıların yanı sıra bölgesel kalkınmayı da önemsiyoruz. Bu kapsamda farklı alanlarda gönüllük aktiviteleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Toplumun her noktasına dokunmak ve fark yaratmak istiyoruz. Özellikle 2017 yılından pandemi dönemine kadar bu faaliyetlerimizi ayda bir olarak gerçekleştirmekteydik. Pandemi döneminde özellikle sağlık alanına yoğunlaştık. Normalleşmeyle birlikte yine gönüllülük aktivitesi sayısını artırmaya başladık. Gönüllülerimiz 5 yılda 5 bin saatin üzerinde gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdiler. Son olarak da gönüllülerimizle bölgemizde yer alan Bayraktar Göleti’nin etrafını temizledik. Kurulduğumuz günden bugüne bölgemize katkıda bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz” dedi.