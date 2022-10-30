Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilk yüzyılını gençlere anlattı

Çayırova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 3. Kitap Günleri'nin ilk konuğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gençlerle buluşan Ortaylı, “Cumhuriyet'in İlk Yüz Yılı" temalı söyleşi gerçekleştirdi. Türk ve İslam tarihine de değinen Ortaylı, salonu dolduran gençlere her fırsatta okuyup araştırmaları tavsiyesinde bulundu. Çayırova’da bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Ortaylı, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Programın ardından Ortaylı, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşların kitaplarını da imzaladı.
KİTAP FUARI CANLILIK GETİRİYOR
Kitap fuarının canlılık getirdiğini ve okumayı gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Kitabın, bir zamanlar kır olan bu kasabada kitabın okunması güzel bir şey. Kitap fuarı canlılık getiriyor ve okumayı gösteriyor. O bakımdan fevkalade sevindirici bir şey. Bu gibi faaliyetlerin, aktivitelerin, etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Kitap, kitapevi, tiyatro gibi şartların olması çok güzel” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.