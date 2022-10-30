Cumhuriyet Bayramı için denizde Türk bayrağı açtılar

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD), Cumhuriyet’in 99. yılına özel dernek önündeki sahilde dev Türk bayrağı açtı. 11 kişilik ekip soğuk suya aldırmadan denizde dalış yaparak, su yüzeyinde bayrak açma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Baş Savcısı Cihat Karakaya, Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“SAYGI, SEVGİ VE MİNNETLE ANIYORUZ”



Kısa bir açıklama yapan KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir bayrak açma etkinliği yaptık. 11üye arkadaşlarımızla bu etkinliği gerçekleştirdik. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” dedi.