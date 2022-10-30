30 Eki 2022 - 14:39- Gündem G: 30 Eki 2022 - 14:44

Yahyakaptan Mahallesi muhtarından Kocaeli Valiliği'ne tepki

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna tüm kent protokolü davet edilirken İzmit’in en büyük mahallelerinden biri olan Yahyakaptan Mahallesi’nin Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu davet edilmediği ifade edildi. Mirzaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Valiliğe tepki göstererek, “muhtarlarımız neye göre kime göre davet ediliyor?” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Yahyakaptan Mahallesi muhtarından Kocaeli Valiliği'ne tepki mask
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Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı nedeniyle Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gün boyu düzenlediği tören ve etkinliklerle kente büyük bir coşku ve heyecan yaşattı.  Kentin tüm protokolünün akın ettiği, dün akşam saatlerinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ise İzmit Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu’nun davet edilmediği iddia edildi. Mirzaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Valiliğine tepki gösterdi.

“İZMİTİN EN BÜYÜK MAHALLESİ NEDEN DAVET EDİLMEZ?”

Kocaeli Valiliği'nin düzenlediği 29 ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet edilmediğini ifade eden  İzmit Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli Valiliği'ne şu sözlerle tepki gösterdi: "Kocaeli Valiliği 30 ağustos, 29 ekim 2022 resepsiyonlarına muhtarlarımız neye göre kime göre davet ediliyor? İzmit'in en büyük mahallesi muhtarlığı neden bu resepsiyonlara davet edilmez?"

30 Eki 2022 - 14:39 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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