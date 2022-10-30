Yahyakaptan Mahallesi muhtarından Kocaeli Valiliği'ne tepki

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı nedeniyle Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gün boyu düzenlediği tören ve etkinliklerle kente büyük bir coşku ve heyecan yaşattı. Kentin tüm protokolünün akın ettiği, dün akşam saatlerinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ise İzmit Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu’nun davet edilmediği iddia edildi. Mirzaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Valiliğine tepki gösterdi.

“İZMİTİN EN BÜYÜK MAHALLESİ NEDEN DAVET EDİLMEZ?”

Kocaeli Valiliği'nin düzenlediği 29 ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet edilmediğini ifade eden İzmit Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli Valiliği'ne şu sözlerle tepki gösterdi: "Kocaeli Valiliği 30 ağustos, 29 ekim 2022 resepsiyonlarına muhtarlarımız neye göre kime göre davet ediliyor? İzmit'in en büyük mahallesi muhtarlığı neden bu resepsiyonlara davet edilmez?"