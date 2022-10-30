Yuvacık’tan muhteşem dönüş: 2-2

BAL 13.Grup temsilcimiz Yuvacıkspor, dün Bursa Zaferspor karşısında rakibe de, hakeme de teslim olmadı. Hakemlerin rezalet bir yönetim gösterdiği maçta, yardımcı hakemin vermediği golü, yedek kulübesinin ablukası sonrasında ofsayt kararını iptal edip, gol sayan hakem Yuvacık’ı yaktı. Ancak pes etmeyen Yuvacık, 2-2’lik beraberlikle döndü. İki kez yenik duruma düşen Yuvacıkspor, bir puanı hanesine yazdırdı.