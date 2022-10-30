Karadeniz’de Körfez esti! “0-2”

İLK YARI OYUNUN MUTLAK HAKİMİYDİK

Maçın ilk yarısında Kocaelispor oyunun mutlak hakimiydi. Okan, Cem ve Mehmet Yılmaz ile çok net pozisyonlarda çerçeveyi göremeyen yeşil siyahlılar ilk yarının son anlarında Okan Eken’in ceza sahası içinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Penaltı vuruşu öncesi Okan ve Tayfun arasında penaltıyı kullanma isteği vardı, Fırat Gül penaltının Okan tarafından kullanılmasını istedi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ömer köşeyi doğru tahmin etti ve sağına uzanarak topun ağlara gitmesine engel oldu.

ÇOK KLAS GOLLER

İlk yarı 0-0 sona erdi. Mücadelenin 50. dakikasında Kocaelispor’un aradığı ve fazlası ile hak ettiği gol geldi. Soldan Cem’in pasında Okan topa çok şık şekilde dokundu ve sol köşeden topu ağlara gönderdi. Eski takımına gol atan futbolcu golün ardından sevinmedi. 59’da Tayfun’un şutunda top üst direkte patladı. 62’de ise yeşil siyahlılar ikinci golü günün en etkili isimlerinden Tayfun ile buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren futbolcunun klas vuruşunda top sol kale direğine çarpıp ağlara gitti. “0-2”

NE YAPTIN MEHMET!

Kalan zaman dilimi içinde tempoyu düşüren yeşil siyahlılar ikinci bölgede bol bol pas yaptı. Her şey Kocaelispor’un kontrolünde devam ederken, bitime 11 dakika kala Mehmet Yılmaz akıl almaz bir kırmızı kart gördü. Önce taç atarken topu rakibine fırlatan ve sarı kart gören Mehmet aynı dakika içinde itirazlarını sürdürünce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kartı gördü.

TARAFTAR HARİKAYDI

Kalan zaman diliminde Zonguldak ekibi 2 net gol kaçırırken rakip ofans oyuncuları kötü günündeydi. 300 taraftarının müthiş desteği maçı 2-0 kazanan Kocaelispor puanını 27’ye çıkardı. Zonguldak taraftarı da maçın ardından Kocaelispor’u alkışlarken örnek bir görüntü ortaya koydu. Yeşil siyahlılar önümüzdeki hafta Vanspor’u konuk edecek. Mehmet Yılmaz mücadelede forma giyemeyecek. Cezası sona eren Mehmet Taş ise takıma dönecek.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR:

41. ÖMER KAVURKACI**

4. EMRAH TAYSI**

3. OĞUZHAN YAZICI**

44. MEVLÜT ÇELİK**

(12. EMİN ALTUNAY dk.71 *)

77. OĞUZHAN MATUR**

61. EMRE KARA**

(28. ERTUĞRUL ŞENLİK dk.89 ?)

34. FATİH BEKTAŞ**

7. ERCÜMENT ERAYI**

8. EYÜP AKCAN**

10. AYKUT EMRE **

(21. MÜMİN UYAR dk.71 **)

72. EMBİYA AYYILDIZ**

(33. HACI ÖMER dk.59 *)

Yedekler

13. YÜKSEL EGEMEN

35. ALPER AŞKIN

23. HALİL ÇİÇEK

11. HÜSEYİN YILMAZ

1. ALİ MERT TUNCER

Teknik Sorumlu

ŞENOL DEMİR

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

3. YALÇIN KILINÇ***

5. DIOGO ALEKSIS***

7. CEM EKİNCİ***

(11. HAZARHAN KARACA dk.90 ?)

8. YUSUF CİHAT ÇELİK***

9. OKAN EKEN****

(80. BEYKAN ŞİMŞEK dk.71 *)

10. TAYFUN AYDOĞAN****

14. İLYAS KUBİLAY***

(41. YİĞİTALİ BAYRAK dk.71 *)

19. ATİLA TURAN***

32. MEHMET YILMAZ ?

77. SAMED ALİ KAYA***

(48. MERTAN CANER dk.81 ?)

Yedekler

17. İSMET YUMAKO.

4. ALPAY ÇELEBİ

20. MEHMET SAK

22. BEDİRHAN YILDIZ

45. MESUT CAN

71. YİĞİT CANGURU

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

STAT: KARAELMAS K.KÖKSAL

HAKEMLER: LÜTFULLAH ASLAN **

BURAK GÜLTEK**

MUHAMMED YILDIZ**

NABİ İZCİ(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: Emre Kara dk.33, İlyas Kubilay dk.57, Fatih dk.78, Mehmet Yılmaz dk.78, Hacı Ömer, Yalçın Kılınç dk.85

KIRMIZI KART: Dk.79 Mehmet Yılmaz

GOLLER: Okan dk.50, Tayfun dk.62