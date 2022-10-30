30 Eki 2022 - 16:51- Ekonomi G: 30 Eki 2022 - 16:55

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam yolda

Benzine pazartesi gece yarısından sonra 68 ila 72 kuruş arası zam gelmesi bekleniyor.
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam yolda mask

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı da OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.

YENİ ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine pazartesi gece yarısından sonra 68 ila 72 kuruş arası zam geliyor. Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

30 Eki 2022 - 16:51 - Ekonomi

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