Olay saat 21.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi. Muharrem Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.
31 Eki 2022 - 08:58- Asayiş Güncelleme: 31 Eki 2022 - 09:01
Düğünde yeğenine kurşun yağdırdı
İzmit'te bir düğünde dayı yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı. Boynu, göğsü ve bacağından ağır yaralanan yeğen kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, dayı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.