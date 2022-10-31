31 Eki 2022 - 08:58- Asayiş G: 31 Eki 2022 - 09:01

Düğünde yeğenine kurşun yağdırdı

İzmit'te bir düğünde dayı yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı. Boynu, göğsü ve bacağından ağır yaralanan yeğen kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, dayı polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Olay saat 21.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi. Muharrem Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.
# sağlık, polis, emniyet, Olay, ateş

31 Eki 2022 - 08:58 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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