Engin Koyun: Galibiyeti hak ettik

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun maçın ardından sorularımızı yanıtladı. Başkan Engin Koyun, Zonguldak deplasmanında kazanmanın çok önemli olduğunu belirtirken mücadelenin son 15 dakikasında bazı futbolcuların disiplinsiz tavırlarının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

ETKİLİ VE DOĞRU OYUN

Zonguldak Kömürspor karşısında maç boyunca çok iyi mücadele eden bir takım olduklarının altını çizen Engin Koyun şu şekilde konuştu: Sahasında 5 maçta 13 puan toplayan bir takımla oynadık. İşimizin kolay olmayacağını düşünüyorduk ancak maçın başından son 15 dakikaya kadar çok etkili ve doğru bir oyunla sahadaydık. İkinci yarıda golleri bulduk ve hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik.

HER ŞEY YOLUNDA İLERLERKEN

Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. Hücum anlamında aradığımız her şey vardı ancak son vuruşlarda iyi olamadık. Kaçan penaltı Okan’ın moralini biraz bozdu ancak ikinci yarının başındaki golü ile kendisine geldi. Maç 2-0 olduktan sonra oyunu rahatlattık. Ancak takım 2-0 öndeyken ve her şey yolunda ilerlerken bazı futbolcularımızın disiplinsiz hareketlerini asla tasvip etmiyoruz. Yönetimin kurulu ile toplantı yapacağız. Vereceğimiz kararlara herkes saygı duymak zorunda.

TEŞEKKÜR EDERİM

Elde edilen galibiyetten ötürü teknik kadromuzu ve futbolcularımızı kutluyorum. Taraftarımız her zamanki gibi çok iyiydi. Bir ara tüm tribünler taraftarımızı dinledi, etrafımdakiler maçı bıraktı ve tribünlerimizi izledi. Her birinin ayaklarına yüreklerine sağlık. Buradan Zonguldak Kömürspor başkanına, yönetimine ve taraftarına da şükranlarımı sunuyorum. Bizleri hem iyi ağırladılar hem de galibiyetimizi alkışladılar.