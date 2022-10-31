Fırat Gül: Hazırlıklarımızı sahada uyguladık ve kazandık

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül 2-0 kazanılan Zonguldak Kömürspor maçını değerlendirdi. Galibiyet geldikleri için mutlu olduklarının altını çizen Gül, Mehmet Yılmaz’ın gördüğü basit kırmızı kartla ilgili olarak “Kendi içimizde değerlendiririz” yorumunu yaptı.

CİDDİ BİR RAKİPTİ

Sahasında iyi işler çıkaran bir takımla karşılaştıklarının altını çizen Fırat Gül şu şekilde konuştu: Maçtan önceki süreçten başlamak lazım. Hafta içinde de söylemiştim. 17 puanlı bir takımla oynuyoruz ve bu 17 puanın 13’ünü sahasında kazanmış. Bizim gibi şampiyonluk mücadelesi vermiş bir takım (İskenderun 2-1) buradan mağlubiyetle ayrılmış, aynı şekilde bir diğer şampiyonluk mücadelesi vermiş takım ( Karacabey 1-1) berabere ayrılmış.

NET POZİSYON VERMEDİK

Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Karşılaşmaya galibiyet için çıktık ve maça iyi hazırlandığımız için sahada olumlu sonuç aldık. Bu bizim için çok büyük bir artıydı. Daha önceki basın toplantılarında da söyledim. Her maçın senaryosu ve futbolcu profili farklı oluyor. Biz de ona göre planlar geliştiriyoruz. Zonguldak maçında çalıştığımız her şey sahada da görüldü. Birkaç kontra atak dışında pozisyon vermedik diyebilirim.

NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIMIZ

Kaçan penaltı var. Aslında çok iyi bir dakikada, 45+2’de penaltı kazandık. İlk yarıda 2-3 tane çok net pozisyonumuz da vardı. Bunları sonuçlandıramadık ama takım olarak ne yaptığımızı bildiğimiz için ikinci yarıda aynı özgüvenle oynamaya devam ettik, oyun disiplinine sadık kaldık. Sonucunda da goller geldi.

AYNI CİDDİYETLE DEVAM

Şampiyonluk yolunda bu tür galibiyetler çok önemlidir. Rakiplerinizle oynadığımız maçlar ayrı bir önem taşır ama sonuçta hepsi üç puanlık maçlardır. Zonguldak maçından 3 puanla ayrıldığımız için ve özellikle de hazırlıklarımızın karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle hazırlanarak bütün maçlara final havasında çıkmaya devam edeceğiz.

KENDİ İÇİMİZDE DEĞERLENDİRİRİZ

Rakipler puan kaybedebilir. Bu olacaktır ama her şeyden önemlisi bizim ne yaptığımızdır. Maçın ardından birkaç futbolcumuza izin verdim. Takımdan izin almadan hiçbir futbolcu kafileden ayrılamaz zaten. Futbolcular nabız yükseldiğinde agresif tavırlar sergileyebilir. Bunlar normaldir. Mehmet’in kırmızı kartını kendi içimizde değerlendiririz.

TARAFTARIMIZ BİZE GÜÇ VERİYOR

Biz kendi işimize bakıyoruz. Bugün kazanmasaydık rakiplerin ne skorlar aldığının bir önemi yoktu. Taraftarımızın olması bizlere güç veriyor, bizleri motive ediyor. Onların olması ile maçlarımızı daha kolay kazanıyoruz. Bu deplasmanda da bizleri yalnız bırakmadıkları ve desteklerini maç boyunca sürdürdükleri için teşekkür ediyorum.