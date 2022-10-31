Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Başiskele'de

Başiskele'de doğup büyüyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, dün Başiskele'ye gelerek ilçedeki akrabalarını ve büyüklerini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Serim'e Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral da eşlik etti. Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanmıştı.