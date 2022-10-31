31 Eki 2022 - 09:46- Gündem G: 31 Eki 2022 - 09:49

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Başiskele'de

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, kısa bir süre önce Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Yasin Ekrem Serim'i Başiskele'de ağırladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Başiskele'de mask
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Başiskele'de doğup büyüyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, dün Başiskele'ye gelerek ilçedeki akrabalarını ve büyüklerini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Serim'e Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral da eşlik etti. Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanmıştı.
# AKP

31 Eki 2022 - 09:46 - Gündem

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