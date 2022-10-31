Bir asıra bir kala ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda Cumhuriyet coşkusu

24- 28 Ekim haftası itibariyle tüm kademelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlık ve kutlamalarına başlandı. Resim sergileri, öğrencilerin bireysel müzik performansları, kulüp etkinlikleri ile hafta boyunca öğrenciler harika zaman geçirdi. İlkokul kademesinde başlatılan sınıf süsleme yarışması, ortaokul kademesinde masa tenisi turnuvası ile devam etti. Öğrenciler yarışmalara büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet bayramına özgü yapılan öğrenci ürünleri ve bayram süslemeleri tüm sınıfları ve koridorları donattı.
29 Ekim Cumartesi günü, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Spor Salonunda gerçekleştirilen ve Cumhuriyetimizin 99.yılını kutlamaya yönelik hazırlanan tören, her yıl olduğu gibi bu yıl da çokrenkli görüntülere sahne oldu. Tüm kademelerden öğrencilerin görev aldığı tören, okul velilerin katılımı ile coşkuyla kutlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardındanOrtaokul Müdür Yardımcısı Sevgül Vurmaz günün anlam ve önemini belirten anlamlı konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşma sonrasında ise öğrenciler sahne almaya başladı.
İlk olarak, 2. sınıf öğrencileri “Cumhuriyet Özgürlüktür” şarkısı eşliğinde hareketli performanslarını sergilediler.3.ve4.sınıf öğrencilerinin “Atam” şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği dans/ritim gösterisi göz doldurdu. Ardından 5. Sınıfların dans gösterisi ve ardından 6. Sınıf öğrencilerinin korosu ile devam eden tören,7.sınıf ve lise öğrencilerinin “Vatan Uğruna” oratoryosu ile cumhuriyetin anlam ve önemini, izleyenlere derinden hissettirdi. Tören, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte okunan “10. Yıl Marşı” ile görsel bir şölen yarattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.