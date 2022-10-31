İzmit D-100 Karayolu üzerinde Kocaeli Adliyesi karşısındaki yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün hakimiyetindeki 34 FSL 927 plakalı araç yol ayrımındaki direğe çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.