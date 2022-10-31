KOTO duyurdu: 2. Noter Sanayi Mahallesi’nde faaliyete başladı

Kocaeli Ticaret Odası’nın, İzmit Sanayi Sitesi bölgesine noter açılması için sürdürdüğü çalışmalar olumlu sonuç verdi. KOTO 12. Meslek Komitesi’nin (Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek Parça) gündeme getirmesiyle girişimlerine başlayan KOTO, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’ne başvurmuş, bölgedeki ticari hareketliliğe ve noter ihtiyacına dikkat çekmişti. Talebin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte İzmit Merkez’de faaliyetlerini sürdüren Kocaeli 2. Noterliği’nin görev bölgesi İzmit Sanayi Mahallesi’ne alındı.
BAŞKAN BULUT’TAN TEŞEKKÜR
Gençler Sokak No:50 adresinde faaliyetlerine başlayan Kocaeli 2. Noteri’nin, hayırlı olmasını dileyen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Bu talebimize kayıtsız kalmayan Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’ne teşekkür ediyoruz. Bölgenin çok önemli bir ihtiyacına cevap vererek ticareti hızlandıracak” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.