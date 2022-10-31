KOTO duyurdu: 2. Noter Sanayi Mahallesi’nde faaliyete başladı

Kocaeli Ticaret Odası’nın, İzmit Sanayi Sitesi bölgesine noter açılması için sürdürdüğü çalışmalar olumlu sonuç verdi. KOTO 12. Meslek Komitesi’nin (Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek Parça) gündeme getirmesiyle girişimlerine başlayan KOTO, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’ne başvurmuş, bölgedeki ticari hareketliliğe ve noter ihtiyacına dikkat çekmişti. Talebin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte İzmit Merkez’de faaliyetlerini sürdüren Kocaeli 2. Noterliği’nin görev bölgesi İzmit Sanayi Mahallesi’ne alındı.

BAŞKAN BULUT’TAN TEŞEKKÜR

Gençler Sokak No:50 adresinde faaliyetlerine başlayan Kocaeli 2. Noteri’nin, hayırlı olmasını dileyen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Bu talebimize kayıtsız kalmayan Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’ne teşekkür ediyoruz. Bölgenin çok önemli bir ihtiyacına cevap vererek ticareti hızlandıracak” dedi.