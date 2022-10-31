BukBeauty - Lazer Epilasyon Kaç Seans Uygulanmaktadır?

Lazer epilasyon işleminde kişilere uygulanılacak seans sayısı değişiklik göstermektedir. Bunun sebebi kıl yapısının ve renginin her bireyde farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak bakıldığında bir bölgeye sekiz seans kadar uygulama yapılmaktadır.

Lazer Epilasyon Nedir?

Kişilerin kıl köklerinden kurtulma yöntemine buz lazer epilasyon denmektedir. Lazer işlemi hastane ve güzellik salonlarının tamamında uygulanabilmektedir. Önemli olan işinde uzman kişiler tarafından lazer işleminin uygulanmasıdır. Lazer işlemi sonrasında kişiler kıllarından kurtulmaktadır. Fakat hamilelik döneminde hormon değişiklikleri fazla yaşandığı için kıllarda az da olsa artış meydana gelebilmektedir.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Lazer işlemi için kişilerin ilk olarak muayene olması gerekmektedir. İşlem yapacak kişinin kılın yapısını ve rengini görmesi işlemin gidişatı için önemlidir. Kişiler seans öncesinde kıllarına kısaltma işlemi uygulamalıdır. Ardından uygulama yapılacak bölgeye jel sürülür. Lazer işlemi jelin üzerine uygulanır ve ardından jel silinerek işlem tamamlanır. Lazer ışınlarından korunmak için kişilerin işlem boyunca koruyucu gözlük kullanması gereklidir. Lazer ışınları aynı zamanda uygulamayı yapacak kişiye de zarar verebileceğinden uygulama yapacak kişilerin de gözlük kullanması gerekmektedir.

Lazer Epilasyon Kimler İçin Uygundur?

Lazer işlemi her birey için uygundur. Hem erkeklerin hem kadınların uygulatabileceği bir işlemdir. Kişiler ergenlik dönemini atlattıktan sonra lazer işlemi uygulatarak kıl gibi rahatsız edici öğelerden kurtulabilmektedir.

Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?

Lazer işlemi yüz bölgesine, koltuk altına, enseye, kollara, göğüs bölgesine, bel bölgesine, göbek bölgesine, özel bölgeye, popoya, bacaklara ve parmaklara uygulanabilmektedir. Kısacası lazer işlemi tepeden tırnağa uygulanabilen bir işlemdir. Günümüzde en sık kadınlar tarafından tercih edilmektedir.

Lazer Epilasyon Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Lazer işlemi sonrasında kişiler güneşlenmemelidir. Özellikle yüz bölgesine uygulanacak lazer işlemlerinde kişiler işlem sonrasında mutlaka güneş koruyucu kullanmalıdır. Epilasyon seanslarından sonra kişiler kıl köklerine zarar vermemeli ağda gibi uygulamalardan kaçınmalılardır.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Lazer epilasyon fiyatları seans sayısına göre ve işlemin uygulanacağı merkeze göre değişiklik göstermektedir.

Hydrafacial Nedir?

Cilt üzerinde bulunan siyah nokta gibi cilt sorunlarının ortadan kaldıran, kişilere bakım sağlayan ve yaşlandırmayı geciktiren uygulamaya hydrafacial denmektedir.

Hydrafacial Nasıl Uygulanır?

Hydrafacial uygulaması için ilk olarak cilt temizlenmelidir. Makyaj kalıntıları ciltten uzaklaştırılmalıdır. Cilt üzerinde herhangi bir yabancı madde bulunmamalıdır. Ardından cilde buhar verilir. Yumuşayan cilt üzerinde vakum makinası yardımıyla siyah noktalar temizlenmektedir. Kişilere temizlik sonrasında peeling yapılmaktadır. Peeling sayesinde cilt üzerindeki ölü deriler uzaklaşır. Peeling cilt üzerinden silinir ve sonrasında maske yapılır. Maske seçimi kişinin cilt yapısına bağlı olarak seçilir. Son aşama olarak cilde serum sürülür. Serum seçimi genelde bariyer güçlendirici olarak uygulansa da yoğun lekeli olan ciltlere leke sorumu tercih edilmektedir.

Hydrafacial Uygulaması Ne İşe Yarar?

Uygulama sayesinde cilt temizlenmektedir. Ölü hücreler ciltten uzaklaştırılmaktadır. Siyah noktalar cilt üzerinden çıkartılmaktadır. Cilt üzerinde bulunan yaşlılık belirtileri, lekeler, sivilce izleri gibi unsurlar belirlenen seansların sonunda temizlenmektedir. Ciltte meydana gelen kuruluk ortadan kalkar ve cilt nemine kavuşur. Nemine kavuşan cilt her zamankinden daha sağlıklı görünmektedir.

Hydrafacial Cilt Bakımı Yöntemleri

Uygulama için kullanılan yöntem aynıdır. Sadece her bireyde kullanılan malzemeler değişiklik gösterebilmektedir. Bunun sebebi ise her cildin ihtiyacı olan farklı gereksinimlerin olmasıdır.

Hydrafacial Uygulama Avantajları

Uygulamanın n büyük avantajlarından birisi cilt tonunda meydana gelen renk eşitsizliklerinin giderilmesinde yardımcı olur. Herhangi bir şekilde cilde zarar vermez ve derinlemesine temizlik imkânı sular. Her cilde uygulanabilen hydrafacial uygulaması en temel bakımdır.