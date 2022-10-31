İzmit Belediyesinden dev sosyal tesisi hamlesi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün düzenlediği basın toplantısında belediyenin yeni proje hedefi olan İzmit Sahilinde Sosyal Tesis projesinin duyurusunu yaptı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde hayata geçirilen Gülümse Kafe’nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmesi sonrası İzmit Belediyesi Sosyal Tesis yatırımlarını hızlandırdı. Seçim beyannamesinde bulunmayan bin kişilik sosyal tesis için Başkan Hürriyet yarın düzenlenecek olan İzmit Belediyesi Meclisinde 2 arazinin satışı için yetki isteyecek. Deniz manzaralı sosyal tesisin yapımında kullanılmak üzere belediyenin bünyesinde bulunan atıl arazinin satışını isteyecek.

“DAHA GENİŞ YERLERE İHTİYACIMIZ”

Göreve geldiklerinde belediyenin hiçbir sosyal tesisinin olmadığını ifade eden Başkan Hürriyet, “Sosyal tesis anlamında fakir bir belediyeydi. Elimizde olan yerler küçük paralar ile özel işletmelere veriliyordu. Biz sözleşmesi devam eden yerlerin sözleşmesinin bitmesini bekliyorduk. Sözleşmesi biten yerlerin işletmesini kendimiz devraldık. Yahya Kaptan mahallesinde başlayarak sosyal tesisleri işletmeye başladık. Halkımıza uygun ve kaliteli hizmet sunan markalaşmış tesisiler haline geldi. Bunları markalaştırmaya çalışıyoruz. Birçok alanımızın işletmesini yapıyoruz. Bunlar ufak yerler. Daha geniş daha büyük alanlara ihtiyacımız var. Ekonominin durumu hepimizin malumu. Belediyenin sosyal tesisleri vatandaşların dışarı çıkıp uygun fiyata kaliteli zaman geçirdiği alternatif alanlar oluyor” ifadelerini kullandı.

“DENİZ MANZARALI BİR YER”

Sosyal tesisler oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Hürriyet, “Yeni alanlar bakıyoruz. Dağ ve deniz arasında sıkışmış bir şehiriz. Yapı alanımız çok az. Arkadaşlarımızın uzun zamandır daha büyük bir sosyal tesis yapabilir miyiz diye taradı. Deniz manzaralı bir yer. İzmit Belediyesinin sahil şeridinde hiçbir alanı yok. Tamamı büyükşehir belediyesi ukdesinde. İzmit sahilinde 1 metrekarelik alanımız bile yok. Güzel bir alan bulduk. İzmit Belediyesi arazisinde deniz manzaralı bir alan. Hem deniz hem doğa manzaralı. Bu arazinin imar durumundan bahsetmek istiyorum. Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde. İmarda ticaret alanı olarak gözüken bir alan. 800 ile bin kişi kapasitesi arasında bir alan düşünüyoruz” dedi.

“ARAZİ SATIŞI İÇİN YETKİ İSTEYECEK”

Çay Bahçesi modelinin üzerinde bir proje olduğunu ifade eden Hürriyet, “Yemek alanları olacak. Bir alan proje çalıştık. Projenin kendisi değil. Sadece görsel çalışma. Fikir olsun diye arkadaşlarımız oluşturdu. Daha önce bütçe ve stratejik planımızda olmayan bir proje. Kente ciddi katkı sunacağına inanıyoruz. Bütçe planımızda olmadığı için ciddi yatırım gerektiren bir iş. 30 milyonun üzerinde yatırım gerektiren bir iş. Şuanda belediyelerin durumu ortada. Kaynaklarımız sınırlı. Yapma için bir öneri geliştirdik. Bu arazinin iç kısımlarında 2 arazimiz daha çıktı. 2 parselimiz var. Onları da analiz ettik. Yarın meclis maddesine ekleyeceğiz. Daha önce araçların alımına alternatif olarak sunduğumuz araç satın almaya destek amaçlı verilecek parselimizi satma yetkisi almak üzere meclisimize sunacağız” şeklinde konuştu.

“KAYNAĞA İHTİYACIMIZ VAR”

Durduk yere arazi satışı düşüncesi olmadıklarını ifade eden Hürriyet, “Çoğu zaman da eleştirdik. Neden arazileri satıyorsunuz diye yanlış bir algı yönetimine mal vermemek için bu toplantıyı yapıyoruz. Borçlara karşı bir arazi satımı değil. Satarak üzerine ekleyip yeni bir kaynak oluşturarak projeyi hayata geçireceğiz. Yarın da meclise getireceğiz. Belediyenin bütçesinde bir yatırım olarak belediyeye dönecek. Kara propagandaya mal vermemek için böyle bir toplantı yaptık. Kaliteli tesisi hayata geçirmek için kaynağa ihtiyacımız var. Belediyenin gelir kaynaklarını arttırmamız gerekiyor. Projenin olmasını arzu ediyoruz. Satışını istediğimiz 2 parselin satış geliri bu tesis için kullanılacak” şeklinde konuştu.

“TAM BİR HALK EKMEK UYGULAMASI DEĞİL”

Arazilerin satış yetkisinin meclisten onaylanmaması durumunda bir B planının olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Hürriyet, “B planımız şuan yok. Yapabilirsek önümüzdeki senenin bütçesi ile yapacağız. Onun dışında ekstra bir gelir kaynağımız yok. Çalışmaları sürdürüyoruz. Ben burayı çok yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Ekmek zammı sonrası belediyenin Halk Ekmek üretimi ile ilgili bir girişiminin olup olmayacağı sorusuna cevap veren Hürriyet, “Halk ekmek Büyükşehir’in fırıncılar ile yaptığı bir anlaşma. Biz protokole imza koyduk. Tam bir halk ekmek uygulaması olduğunu düşünmüyorum. Bunun için bir üretim merkezi olması gerekiyor. İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi. Halk ekmek belki üretemeyiz ama bir küçük atölye tarzında bir düşüncemiz var. Esnaf da zor durumda. Esnafla da yarışmamaya çalışıyoruz. Zor bir dönem” dedi.