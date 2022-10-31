31 Eki 2022 - 12:57- Gündem G: 31 Eki 2022 - 12:58

Vatandaşlar anlattı, Başkan Bıyık dinledi

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, talep ve önerileri dinledi.
Vatandaşlar anlattı, Başkan Bıyık dinledi mask

Darıca merkezde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Muzaffer Bıyık, devam eden çalışmalar hakkında da soruları yanıtladı. Vatandaşların taleplerini dinlemekten mutlu olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her fırsatta hemşerilerimizi dinlemeye özen gösteriyorum. Yapmış olduğumuz çalışmaları anlatıyoruz. Şehrimizi güzelleştirecek projeler hakkında esnafımız ve vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. Bu şehrin her bir bireyi olan kıymetli hemşerilerimizin hepsinin görüşü, önerisi ve talepleri benim için önemlidir. Vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmadan daha güzel bir Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

31 Eki 2022 - 12:57 - Gündem

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