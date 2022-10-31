Bakan Özer müjdeyi duyurdu: Kocaeli’ye 1 milyar 325 milyonluk bütçe

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün Kocaeli Valiliği’nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Özer'i karşılamaya AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MEB Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, birim müdürleri katıldı. Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Bakan Özer, “Kocaeli ilimizin il değerlendirme toplantısını tamamladık. Hem mevcut durumu görebilme imkanımız oldu hem de eksiklikleri hızlı bir şekilde giderebilme ile ilgili etraflı bir şekilde tartıştık. Şu anda Kocaeli ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam bütçesi 960 milyon TL’dir. Değerlendirme toplantımızda 1 milyar 325 milyonluk ek bütçeyi Kocaeli’ye verme kararı aldık. Böylelikle 960 milyonluk eğitim yatırımını 2 milyar 285 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Kocaeli ilimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

OKULLAR GÜVENLİ HALE GELECEK

Bakan Özer açıklamalarının devamında okulların güvenli hale gelmesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “En büyük önceliğimiz tüm Türkiye’de okullarımızın güvenli hale kavuşması için güvenli hale gelmesi için yıkım yapım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 2022 yılının sonuna kadar bu çalışmaları büyük oranda bitirmeyi hedefliyoruz bunun için bütçemizi ağırlıklı olarak bu alanda kullanmayı hedefledik. Şu anda da Kocaeli’nde 15 tane güçlendirme yapılması gereken okul kaldı onlar da hızlı bir şekilde yatırım programına dahil ederek yılın sonuna kadar bitirmiş olacağız. 4 tanesi özel eğitim anaokulu olmak üzere 6 tane anaokulu yatırım programına dahil ettik.

100 MİLYONLUK İLAVE YATIRIM

Bildiğiniz gibi MEB olarak son 1 yıldaki en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmaktır. Bunun için kapsamlı bir çalışma yaptık.Emine Erdoğan hanımın himayesinde bağımsız anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugüne kadar 2050 bağımsız anaokulunu tamamlamış bulunuyoruz 15 bin 500 de bağımsız anasınıfını tamamladık. Bu atılımlarla 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 65’ten yüzde 97’ye ulaştırmış bulunuyoruz. Bunun içerisinde Kocaeli’de de mevcut anaokulunu yapımlarına ilave olarak 6 yeni okulla bu kapsamda Kocaeli’nin kapasitesini yükseltmiş olacağız. Yine ilkokul ortaokul ihtiyaçlarıyla ilgili 5 tane yeni ilave yatırımı Kocaeli’ne kazandırmış bulunuyoruz. Bir diğer konu okullarımızın çatı onarımından ıslak zemine kadar büyük onarımların tamamlanması bizim için en önemli konulardan bir tanesi. 100 milyonluk ilave yatırımla okullarımızın ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Okullarımızı 2022- 2023 eğitim öğretim yılındaki en büyük farklılığımız okullarımıza ilk kez bütçe gönderdik. Yaklaşık 5 buçuk milyar TL’yi okullarımıza göndermiş bulunmaktayız. Okullarımız artık onarım ve donatımlı ilgili ihtiyaçlarını hiç kimseye başvurmadan halledebilir duruma geldiler. Bu kapsamda okullarımızda 85 milyonluk bir bütçeyi göndermiş bulunuyoruz. Yine gördüğümüz en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi özel eğitimle ilgili uygulama okullarının çoğaltılması oldu.

“KOCAELİ’NİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANMIŞ OLACAK”

Bugün gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantımızda özel eğitimle ilgili uygulama okullarının sayısının arttırılmasına yönelik talep oldu. Bu kapsamda 3 farklı ilçemize 3 tane özel eğitim uygulama okulu yapma kararı aldık. Şu anda, 30 tane farklı lokasyonlarda özel eğitim uygulama okulu var. Yapacağımız 3 tane ile 33’e çıkartmış olacağız. Yeni yatırımlarla da özel eğitimle ilgili Kocaeli’nin tüm ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Kısaca, bugünkü toplantımız gerçekten verimli geçti. Bundan sonraki ziyaretlerimizde de mevcut yatırımlarımızın gelmiş olduğu noktayı değerlendireceğiz. Sürekli yeni yatırımlarla Kocaeli ilimizi desteklemek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Biliyorsunuz Kocaeli nüfus olarak ve demografik yapı olarak standart bir yer değil sürekli göç alan bir yer. Özellikle toplantıda bununla ilgili de değerlendirme de bulunduk sadece Anadolu değil İstanbul’dan da göçler aldığını gördük. Yeni değişimlerle birlikte ihtiyaçları karşılamak için Kocaeli’ye ağırlık vereceğiz. Tüm bu yatırımlar Kocaeli’mize hayırlı uğurlu olsun. Kocaeli’nin daha iyi bir noktaya gelmesi için hep birlikte çalışacağız” dedi.