Kartepe'de dubleks yapı icradan satılık

Kocaeli İli Kartepe İlçesi Balaban Mahallesi Hanyeri Mevki 106 ada 23 parsel numaralı "Bahçe" nitelikli taşınmazın 1/4borçlu hissesi, Parsel üzerinde birden çok yapı mevcut olup borçlu hissedara ait olan yapıların Balaban Mahallesi Ertuğ Sokak No: 7 Kartepe - Kocaeliadresinde yer alan yapılar olduğu diğer hissedarlar tarafından belirtilmiştir.

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