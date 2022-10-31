31 Eki 2022 - 14:13- Gündem G: 31 Eki 2022 - 14:15

Kartepe'de dubleks yapı icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de dubleks yapı icradan satılık
Kartepe'de dubleks yapı icradan satılık mask

Kocaeli İli Kartepe İlçesi Balaban Mahallesi Hanyeri Mevki 106 ada 23 parsel numaralı "Bahçe" nitelikli taşınmazın 1/4borçlu hissesi, Parsel üzerinde birden çok yapı mevcut olup borçlu hissedara ait olan yapıların Balaban Mahallesi Ertuğ Sokak No: 7 Kartepe - Kocaeliadresinde yer alan yapılar olduğu diğer hissedarlar tarafından belirtilmiştir.

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# Kartepe

31 Eki 2022 - 14:13 - Gündem

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