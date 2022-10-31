31 Eki 2022 - 14:16- Gündem G: 31 Eki 2022 - 14:21

Kandıra Belediyesine ait çay ocağı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra Belediyesine ait çay ocağı kiraya verilecek
Kandıra Belediyesine ait çay ocağı kiraya verilecek mask

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER
1- İhale Şartname bedeline ait makbuz aslı,
2- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz aslı,
3- Kandıra Belediyesi “Borcu Yoktur” belgesi,
4- Vekaleten katılımda Noter Tas. Vekaletname ile vekilin imza beyanı,
5- Ortak katılım Noter Tas. Ortak Girişim Beyanı.

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# ihale

31 Eki 2022 - 14:16 - Gündem

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