31 Eki 2022 - 14:22- Asayiş G: 31 Eki 2022 - 14:23

Kocaeli'de çok sayıda silah ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 35 silah ve 11 kesici alet ele geçirildi.
Kocaeli'de çok sayıda silah ele geçirildi mask

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek suçların önlenmesi adına 24-30 Ekim tarihleri arasında çalışma yürüttü. Belirlenen adresler ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 24 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 11 kesici alet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
# emniyet

31 Eki 2022 - 14:22 Kocaeli- Asayiş

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