31 Eki 2022 - 14:23- Asayiş G: 31 Eki 2022 - 14:24

Mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Gebze ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı mask
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Yangın, Sultan Orhan Mahallesi 1185/4 Sokak'taki içerisinde farklı sektörlerden imalathaneler bulunan Beymaş Metal İşleme isimli fabrikanın mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanede talaşların toplandığı bölümde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Yangın, itfaiye, elektrik

31 Eki 2022 - 14:23 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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