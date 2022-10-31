31 Eki 2022 - 14:24- Gündem G: 31 Eki 2022 - 14:26

Randevusuna gelmeyene 2 hafta yeni randevu yok

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevularına gelemeyecek vatandaşların, randevularını iptal etmemeleri halinde 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacaklarını duyurdu.
Randevusuna gelmeyene 2 hafta yeni randevu yok mask

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır.

Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır.

Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15’i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır”

“RANDEVULARINIZI İPTAL EDİN”

Gelemeyecek kişilerin randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgulanarak, “Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

31 Eki 2022 - 14:24 - Gündem

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