31 Eki 2022 - 14:40- Gündem G: 31 Eki 2022 - 14:47

SEDAŞ, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu trafoya yansıttı

SEDAŞ, toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı “Tuvalimiz Trafolar” projesine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit’te devam etti.
SEDAŞ, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu trafoya yansıttı mask
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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), sosyal sorumluluk anlayışıyla sürdürülebilir hale getirdiği “Tuvalimiz Trafolar” projesine bu kez Cumhuriyet coşkusunu yansıttı. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje ile birçok toplumsal mesajı elektrik trafoları aracılığıyla resmeden SEDAŞlılar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmit şehir merkezindeki trafodan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” temalı mesajını paylaştı.

Bu yıl 99’uncu yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, konusunda uzman ressamlarla iş birliği içerisinde SEDAŞ çalışanları da dahil oldu. Boyama fırçalarıyla birlikte bayram coşkusunu renklendiren SEDAŞlılar, Yürüyüş Yolu mevkiindeki beton köşk tipi trafoya Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görselini resmetti.

SEDAŞ Ailesi olarak Cumhuriyetin 100. Yılına 1 kala, “Tuvalimiz Trafolar” projesi ile bayramı kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan çalışanlar, “Cumhuriyetin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

# Atatürk, Sakarya, elektrik

31 Eki 2022 - 14:40 - Gündem

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