Bekirpaşa Başaran iki kupayla döndü

Veteranlar Kısmet’ten öteye gidemedi. Grubunda 4 maçta 9 gol atıp, 2 gol yiyen takım ve lider olarak çıkan temsilcimiz Bekirpaşa, golsüz beraberlik sorası penaltı atışlarının ardından Adıyaman Öğretmenleri 5 – 4 yendi, çeyrek finale yükseldi. Kilis Irrivata 79 FC takımını da penaltılarla geçen takıl, yarı finalde 5 - 4 yenilerek elendi. 3’ncülük maçında da penaltı atışların Trabzon Akyüz Veteranları 4 - 3 yenen ekibimiz, 3’ncülük kupasını kaldırdı. İlimize 40 yaş grup üçüncülüğü ve 55 yaş grup 2’nciliği kazandıran takım, kente 2 kupayla döndü.
KARAŞ DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Kulüp Başkanı Ersin Karaş, kendilerine bu turnuvada destek veren Full Medya, Kosid, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bakiler Man, Neşe Kaporta, Özdemir Pompa, Ayhan Balata Ergün Otomotiv, Öznaz Sigorta, Salon Başaran, Ertatar Emlak ve Yağız Kebap’a teşekkür etti. Ful Medya sahibi Şenol Çiçek yine kadroda yerini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.