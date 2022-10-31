Bekirpaşa Başaran iki kupayla döndü

Veteranlar Kısmet’ten öteye gidemedi. Grubunda 4 maçta 9 gol atıp, 2 gol yiyen takım ve lider olarak çıkan temsilcimiz Bekirpaşa, golsüz beraberlik sorası penaltı atışlarının ardından Adıyaman Öğretmenleri 5 – 4 yendi, çeyrek finale yükseldi. Kilis Irrivata 79 FC takımını da penaltılarla geçen takıl, yarı finalde 5 - 4 yenilerek elendi. 3’ncülük maçında da penaltı atışların Trabzon Akyüz Veteranları 4 - 3 yenen ekibimiz, 3’ncülük kupasını kaldırdı. İlimize 40 yaş grup üçüncülüğü ve 55 yaş grup 2’nciliği kazandıran takım, kente 2 kupayla döndü.

KARAŞ DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüp Başkanı Ersin Karaş, kendilerine bu turnuvada destek veren Full Medya, Kosid, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bakiler Man, Neşe Kaporta, Özdemir Pompa, Ayhan Balata Ergün Otomotiv, Öznaz Sigorta, Salon Başaran, Ertatar Emlak ve Yağız Kebap’a teşekkür etti. Ful Medya sahibi Şenol Çiçek yine kadroda yerini aldı.