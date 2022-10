Karamürsel Alikahya’yı son anda geçti: 2-1

Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele veren Karamürselspor ağırladığı Alikahyaspor’u 2-1 yendi. Karamürselspor 1-0 geriye düştüğü maçta Alikahyaspor’u, İbrahim Özdanur ve İbrahim Çiçekfidan’ın attığı gollerle yendi. Her iki takımın ataklarla başladığı maçta Alikahya 22. dakikada girdiği pozisyonda Samet Satılmış’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Karamürselspor’un golü 32. dakikada İbrahim Özdanur’dan geldi. İlk yarı 1-1 bitti.

ATAKLAR SIKLAŞTI OLAY ÇIKTI

İkinci yarı her iki takımın atalarıyla sürerken, 65. Dakikadaki faulün ardından her iki takım oyuncuları birbirine girdi. İki takımın antrenörleri ve yedek kulübelerindeki oyuncular kavgayı ayırmaya kalksa da Alikahyaspor’dan Emre Can ve Karamürselspor’dan Usame Ergül kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Her iki takım da 10 kişiyle oyuna devam etti. Maçın 80. dakikasında Batuhan Çiçekfidan’ın attığı golle ev sahibi 2-1 öne geçti, maç bu skorla son bulurken, Karamürselspor puanını 12’ye yükselti.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Karamürselspor taraftarı takımlarını desteklemek amacıyla her zamanki gibi tribünlerdeki yerlerini alarak 90 dakika boyunca tezahüratlarını bırakmayıp, 12. Adam rolünü çok iyi uyguladı. Maçın hakemleri Abdülbaki Ayyıldız, Ceyda Gülşen ve Ramazan Yıldız başarılıydı.