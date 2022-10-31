31 Eki 2022 - 15:01- Spor G: 31 Eki 2022 - 15:02

Mehmet Yılmaz’ın cezası merak ediliyor
Mehmet Yılmaz’ın cezası merak ediliyor mask
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Kocaelispor’da bu sezonun en formda futbolcuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz, Zonguldak Kömüspor ile oynanan maçın 79. dakikasında kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan Mehmet, sağ kanatta atağa çıkarken rakibi Eray Ataklı’nın dirsek darbesi ile yerde kaldı. Sağ kaburgasına gelen darbenin ardından canı yanan Mehmet ile Eray arasında sözlü münakaşa oldu.

4. HAKEM UYARDI, KIRMIZI GÖRDÜ

Mehmet taç atmak isterken önündeki Eray’ın söylemleri üzerine futbolcunun karın bölgesine topu fırlattı ve sarı kart gördü. Mehmet, Zonguldak kulübesindeki yardımcı antrenörün sözleri karşısında iyice tahrik oldu. Takım arkadaşları Mehmet’i sakinleştirmek isterken dördüncü hakem Nabi İzci’nin maçın hakemi Lütfullah Aslan’ı uyarması ile ikinci sarı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mehmet’e verilecek ceza merak ediliyor. Kocaelispor cumartesi günü Vanspor’u konuk edecek, bir sonraki hafta deplasmanda İskenderun’a konuk olacak.
# Kocaelispor, takım

31 Eki 2022 - 15:01 - Spor

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