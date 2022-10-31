Bu yıl tüm robotik kodlama atölyeleri tamamlanacak

Gençlerin kodlama, yenilikçi akıl ve içsel bilişsel zekâyla yetişmeleri için geçtiğimiz yıllarda eğitim hamlesi başlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini (KODELİ) hayata geçirmişti. Geçtiğimiz yıl 98 robotik atölyesi açan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99. yılında da 99 eğitim kurumuna robotik kodlama atölyesi hediye etti. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek 2022 yılına girmeden tüm robotik kodlama atölyelerinin tamamlanacağını duyurdu.Proje kapsamında; 168 ortaokul, 120 ortaöğretim kurumu ve 6 Bilim ve Sanat Merkezine toplam 294 KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulumu gerçekleştirildi. Toplamda 55 milyon TL finansman sağlandı.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezinde tanıtımı yapılan projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterler ve akabindeAKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı,Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli milletvekilleri, Ahmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Cemil Yaman, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç katıldı.

“FATİH PROJESİNDEN ÖNCE BAŞLADIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu hikayemiz 2009 yılında ilköğretimi bitiren çocuklara her birinin bir bilgisayarı olsun diyerek bu yola başladık. Eğer saygısızlık olarak görülmezse Fatih Projesinden önce başladık. Aslında hem küresel hem de ulusal trendleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ne kadar yakından izlediğini bu proje ortaya koyuyor. Gençlerle birlikte hayal edelim. İnsan kaynakları en iyi yetişmiş olan en öne geçecek olandır. Biz bir belediyeyiz belediye ne yapar iyi biliyoruz. Asıl olan belediyeler gelecekler inşa etmeli gönüller yapar. Biz gençlerimizi geleceğe hazırlamayı da kendimize görev bildik. İnsanın üretme ve zenginlik yaratma biçimi değiştikçe vizyonu da değişiyor. İnsan şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendisini de inşa eder. Yeni dünyanın dilinin okuryazarı olan çocuklar yetiştirmeliyiz.

“ TÜRKİYE İÇİN ÇABALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Her çocuğa bilgisayar projesini 10 yıl devam ettik. Artık bilgisayara erişim o kadar zor değil ama kodlama atölyeleri geleceğin atölyesi olduğu için atılacak en önemli adımın kodlama atölyesi olduğunu gördük. Geçtiğimiz 2 yılda 96 ve 97 sırasıyla kodlama sınıfını açtık. Bu yıl da 99 tane kodlama sınıfını açmak için birlikte tören gerçekleştirdik. Seneye çocuklarımıza 100 kodlama atölyesini hediye edeceğiz. Yarının Türkiye’sini daha güçlü bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi çağdaş Türkiye için çabalamaya devam edeceğiz.

“KODELİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kocaeli bilişim vadisinin bulunduğu yapay zekanın bilişimin merkezi. Türkiye’de 6 tane unicorn firması bulunuyor. İlimiz de bu konuda liderliğini sürdürüyor. KODELİ Projesini de çok önemli buluyoruz. Türkiye bu alanda 16 bin civarında yükseköğretim programlarında yer veriyor. Bu alanda daha fazla insan yetiştirmeye ihtiyacımız var. Yapay zekanın, dijitalleşmenin her alana yansıyacağı bu dönemde bizim bu süreci kaçırmamız gerekiyor. Sanayi devrimini kaçırdığımızda ne olduğunu hepimiz gördük. Ama bu sefer kaçırmayacağız. Biz gözyaşları içinde TOGG Fabrikasını izlerken ne kadar hasret kaldığımızı gördük. Bize 2’incilik 3’üncülük yakışmıyor hepiniz bu yüzden yoğun bir şekilde çalışmalıyız. Eğitim sadece devletin değil bizlerin de sizlerin de işi. Her bir ferdimizin eğitime yatırım yapmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

“EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALAR KALDIRILDI”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kocaeli ilimizin eğitimde geldiği noktayı kapsamlı bir şekilde değerlendirdik bugün. Mevcut 960 milyonluk yatırıma ek bütçe açtık. Bu yatırımların Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bir ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesi. Bizim de ülke olarak en önemli fırsat penceremiz genç nüfusumuzun çok fazla olması. Ama 2000’li yıllara geldiğimizde eğitim karnemizin çok başarılı olmadığını görüyoruz ilkokul hariç tüm eğitim kademelerinde okullaşmanın yüzde 50’nin altında olduğu bir manzara var. Bugün rekabet etmiş olduğumuz o riskli ülkelerin ikinci dünya savaşlarından sonra eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkartmasına rağmen ülkemiz maalesef 70 yıl geriden geliyor. Son 20 yıl eğitime erişimin maksimum seviyeye çıktığını ve beşeri sermayemizin eğitim niteliğinin arttığını görüyoruz. Sadece bunlar yapılmadı eğitimin önündeki başörtüsü yasağına kadar tüm anti demokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Tüm vatandaşlarımız eğitime ücretsiz bir şekilde ulaştı.

“TÜM ROBOTİK KODLAMA ATÖLYELERİ TAMAMLANACAK”

Geleceğe umutla bakılması için yatırımlar yapıldı. Tüm bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitime ayırdığı bütçe sayesinde oldu. Öğrencilerimizi sadece akademik olarak donanımlı çocuklar olarak değil aynı zamanda vatanını milletini seven çocuklar olması için de uğraşıyoruz. Kocaeli’ndeki tüm robotik kodlama atölyelerini 2022 bitmeden önce tamamlayacağız. Tefrişatla ilgili tüm donanımları biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak karşılayacağız, teknolojik yatırımlar sizden tüm ortaokul ve liselerdeki robotik kodlama açılışlarına da gelmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.