Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Körfez Belediyesi meclis üyesi Fevzi Canbaz kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Fevzi Canbaz’ın durumunun iyi olduğu hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Canbaz’ın durumu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, “Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz Körfez Belediye Meclis Üyemiz Sn. Fevzi Canbaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.