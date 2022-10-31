Tren raylarına girmekten son anda kurtuldu

Kaza, Başiskele ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 41 FN 464 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Bir süre savrulan araç, tren yolunun demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.