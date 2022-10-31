“Mutlu şehir bayat ekmek kuyruklarının olmadığı şehirdir”

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın ekmek ve simit fiyatının artırılmasına yönelik talebi geçtiğimiz hafta Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) toplantısında kabul edilmiş ve 210 gram ekmeğin yeni fiyatı 5 TL olarak onaylanmıştı. Alınan zam kararı yarından itibaren uygulamaya konulacak. Ekmek zammı öncesi açıklama yapan Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ekmek zammının büyükşehir belediyesi tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti. Ekmek ve Simit zammının beraberinde getireceği zorluklara dikkat çeken Erkan, zammın emekçilerinbir kuru ekmeğe bile ulaşamaması anlamına geldiğini ifade etti.

“MUTLU ŞEHİR İNSANLARIN BAYAT EKMEK KUYRUĞUNA GİRMEDİĞİ ŞEHİRDİR”

İlk zammın temmuz ayında alındığını hatırlatan Erkan fırıncıların yaklaşık 4 ay sonra bir zam daha aldığını hatırlattı. “Ekmeğe yapılan zam kabul edilemez” diyen Erkan, “Ne fırıncılar ne de halk mağdur edilmemeli, zam miktarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmelidir. “Mutlu Şehir” emekçilerin yüzünün güldüğü, bugün tencerede ne kaynayacak diye düşünmediği, bayat ekmek kuyruğuna girmediği şehirdir. Tahir Büyükakın bu şehirde gülen yüzler görmek istiyorsa, yüzünü bu kentin emekçilerine dönmeli, onların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için adımlar atmalıdır. Yapacağı bellidir, zam vatandaşa yansıtılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME ARTIK LÜKS”

“Emekçinin mutfağı yangın yeri, ekmek zammı da bu yangını körüklüyor” ifadelerini kullanan Erkan, “İktidarın sermaye sınıfını önceleyen ekonomi politikaları nedeniyle emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları ağırlaşmakta, yoksulluk derinleşmekte, en temel ihtiyaç kalemlerine ulaşmak bile imkansız hale gelmektedir. Bu yoksullukta ekmek, emekçiler açısından temel besin maddelerinden biri haline gelmiş, getirilmiştir. Sağlıklı, dengeli beslenme artık lükstür. Ne ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler, ne de böyle bir yaşam kaderimiz değildir” şeklinde konuşan Erkan, yurttaşları omuz omuza mücadele etmeye çağırdı. nSerhat GÜNEŞ