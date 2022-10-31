Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları “Yaşasın Cumhuriyet” karma sergisi İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Bülent Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. 43 öğretim görevlisinin hazırlamış olduğu çalışmalar sergiyi gezen protokol ve davetliler tarafından beğeni topladı. Programın sonunda ise protokol tarafından emeği geçen sanatçılara katılım belgesi takdim edildi. Karma sergi 1 hafta boyunca açık olacak.
31 Eki 2022 - 16:16- Kültür-Sanat Güncelleme: 31 Eki 2022 - 16:18
Tarihi Binada “Yaşasın Cumhuriyet” karma sergisi
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları “Yaşasın Cumhuriyet” karma sergisi Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla açıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.