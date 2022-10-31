Bakan Özer’den grev tehdidi!

Eğitim emekçilerinin örgütlü olduğu 14 sendika, 14 Ekim'de Ankara Başkent Öğretmenevi'nde bir araya gelerek taleplerini sıralamıştı, bu taleplere ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine bugün Kocaeli’de eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eyleme katılacak olan öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini ifade ederek eylem yapacak olan öğretmenlere gözdağı verdi.

İl Eğitim Öğretim Toplantısında greve katılacak olan öğretmenlere gözdağı veren Bakan Özer, şu ifadelere yer verdi: “Bakan Özer, “Yazdan beri bir problem başladı sosyal medyada. ‘Hepimiz uzman öğretmeniz, itibarımıza dokunmayın.’ Sanki biz sınavla öğretmenin yeterliliğini ölçüyormuşuz gibi manipülasyon ortaya çıktı. Bu kimin haddine ki? Bu isteğe bağlı bir sistem. O eyleme katılanlar öğretmenlerin ders ücreti kesilecektir. Eğer öğretmen, velilerle temas kurup öğrencinin okula gelmesini engelliyorsa yasal işlem başlatılacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. İnşa edilen bir sistematik var. Bu sistematik zorunlu değildir. Zorunlu olmayan bir şeyin eylemi olmaz. Rasyonel değildir. İstemiyorsan girmezsin.

“YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK”

O eyleme katılan öğretmenlerimizin ders ücretleri kesilecektir. Eğer öğretmen velilerle temas kurup öğrencinin okula gelmesini engelliyorsa yasal işlem başlatılacaktır. Bunu da herkes böyle bilsin. Öğretmenlik meslek kanuna göre inşa edilen bir sistematik var bu sistematik zorunlu değil. Zorunu olmayan bir şeyin eylemi olmaz. İstemiyorsan girmezsin. Bırak yararlanmak isteyen yararlansın” ifadelerine yer verdi.