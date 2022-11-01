İzmitli eski milli voleybolcu Metin Görgün intihar etti

İzmitli eski milli voleybolcu 61 yaşındaki Metin Görgün, girdiği bunalım sonucu dün saat 15.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kendini atarak intihar etti. İzmit'teki eski Mannesmann boru fabrikasından emekli makine ressamı, merhum Kenan Görgün ile merhume Kibariye Görgün'ün oğlu olan Metin Görgün'ün cenaze bilgileri henüz netleşmedi.
Bir dönem Yarımcaspor voleybol takımında da oynayan Görgün, buradaki dikkat çeken performansının ardından İstanbul takımlarına transfer olmuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu, Metin Görgün'ün vefatıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, “Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün’ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
85 KEZ MİLLİ OLDU
Metin Görgün, 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da voleybol oynadı ve 85 kez de milli takım formasını giydi. Türkiye Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşayan Görgün, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV’de medya alanında voleybola katkılar sağlıyordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ergin - Allah rahmet eylesin...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.