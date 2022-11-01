01 Kas 2022 - 10:14- Gündem G: 01 Kas 2022 - 10:15

Okul müdürü yaşamını yitirdi
Okul müdürü yaşamını yitirdi mask

Gebze Hürriyet İlk ve Ortaokulu Müdürü İsmail Altun hayatını kaybetti. Altun'un vefatı eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Altun'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Gebze Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verilecek.
# eğitim

01 Kas 2022 - 10:14 - Gündem

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