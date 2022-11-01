01 Kas 2022 - 10:31- Asayiş G: 01 Kas 2022 - 10:34

Akrabalar arasında bıçaklı kavga

Çayırova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Akrabalar arasında bıçaklı kavga mask

Çayırova Yeni Mahalle Bağlar Parkı'nda akraba oldukları öğrenilen İbrahim A. ile Yasin A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan İbrahim A, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
# sağlık

01 Kas 2022 - 10:31 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vicdanlı Vatandaş. - darıca - çayırova kocaelinin esenyurt u gibi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 11:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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