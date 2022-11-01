01 Kas 2022 - 10:37- Gündem G: 01 Kas 2022 - 12:03

Kocaeli Valiliği Tutuş, Ünlü ve Kazan’a müfettiş gönderdi!

Kocaeli Valiliği, İzmit Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonuna üye olan Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesi ile ön inceleme başlattı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kocaeli Valiliği Tutuş, Ünlü ve Kazan’a müfettiş gönderdi! mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in şikayeti neticesinde, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu üyeleri olan AKP’li Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş ve MHP’li İlker Kazan için Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma niteliğinde müfettiş görevlendirildi. Müfettişin gönderilme nedeni ise görevlerini yerine getirmemeleri olarak ifade edildi. Yapılan ön inceleme sonunda Cumhur İttifakı meclis üyeleri hakkında karar verilecek.

“MÜFETTİŞ RAPORU HAZIRLANACAK”

Cumhur ittifakı mensubu meclis üyelerinin bulundukları Plan Bütçe Komisyonu’nun zamanından toplanmaması, oluşturulan komisyon raporlarının zamanında iletilmemesi, alınacak kararları sürekli olarak geciktirilmesi ve belediyenin işleyişini yerine getirmedikleri için Kocaeli Valiliği tarafından gönderilen müfettişe beyan verdikleri iddia edildi. Ön incelemeye tabi tutulan Plan Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş ve MHP’li İlker Kazan’ın hakkında müfettiş raporu hazırlanması bekleniyor.
# AKP, İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

01 Kas 2022 - 10:37 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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