Kocaeli Valiliği Tutuş, Ünlü ve Kazan’a müfettiş gönderdi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in şikayeti neticesinde, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu üyeleri olan AKP’li Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş ve MHP’li İlker Kazan için Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma niteliğinde müfettiş görevlendirildi. Müfettişin gönderilme nedeni ise görevlerini yerine getirmemeleri olarak ifade edildi. Yapılan ön inceleme sonunda Cumhur İttifakı meclis üyeleri hakkında karar verilecek.
“MÜFETTİŞ RAPORU HAZIRLANACAK”
Cumhur ittifakı mensubu meclis üyelerinin bulundukları Plan Bütçe Komisyonu’nun zamanından toplanmaması, oluşturulan komisyon raporlarının zamanında iletilmemesi, alınacak kararları sürekli olarak geciktirilmesi ve belediyenin işleyişini yerine getirmedikleri için Kocaeli Valiliği tarafından gönderilen müfettişe beyan verdikleri iddia edildi. Ön incelemeye tabi tutulan Plan Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş ve MHP’li İlker Kazan’ın hakkında müfettiş raporu hazırlanması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.