01 Kas 2022 - 10:42- Asayiş G: 01 Kas 2022 - 10:43

Elektrik tesisatındaki arıza mutfağı yaktı

Gebze ilçesinde bulunan sitenin elektrik tesisatındaki arıza, bir dairenin mutfağında yangın çıkardı.
Elektrik tesisatındaki arıza mutfağı yaktı mask

Yangın, Osman Yılmaz Mahallesi 629 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir sitedeki dairenin mutfağında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında bazı mutfak eşyaları kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, binada elektrik tesisatındaki arıza sebebiyle sürekli böyle olayların yaşandığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# Yangın, polis, sağlık, elektrik, itfaiye

01 Kas 2022 - 10:42 - Asayiş

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