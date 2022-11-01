Olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (32) isimli şahıs, hem alkol aldığı hem de uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgeden ayrılmayan şahıs, aynı zamanda ekiplere de mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan şahıs, "Sizi dava etmezsem adam değilim. Dava edeceğim sizi" diyerek ekipleri tehdit etti. Şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.
01 Kas 2022 - 10:44- Asayiş Güncelleme: 01 Kas 2022 - 10:46
Polise mukavemet gösteren şahıs: "Sizi dava edeceğim"
İzmit ilçesinde alkol aldığı ve uygunsuz hareketler sergilediği için ihbar edilen şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Gözaltına alınan şahıs, "Sizi dava etmezsem adam değilim" diyerek polis ekiplerini tehdit etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.