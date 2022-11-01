01 Kas 2022 - 10:46- Spor G: 01 Kas 2022 - 10:48

Diogo: Her geçen gün daha iyi oynuyoruz

Kocaelispor’un başarılı savunmacısı, Portekiz asıllı Türk futbolcu Diogo Coelho Özçakmak her hafta daha iyi mücadele eden bir takım olduklarını belirtti.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Diogo: Her geçen gün daha iyi oynuyoruz mask

ZOR VE ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Şampiyonluğa oynayan takımların fazlalığına vurgu yapan Diogo şu şekilde konuştu: Zonguldak maçı bizim için zor ve önemli bir maçtı. Rakibimizin sahasında iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İyi bir futbolla kazandık ve rakibimiz evinde ilk kez yenildi. Her hafta adım adım üzerine katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

SÜRECİ ATLATIYORUM

Zor bir ligdeyiz ve şampiyonluğa oynayan fazla takımlar var. Kazanmaya devam etmeliyiz. Kendi açımdan da her şey yolunda ilerliyor ve her maç daha iyi oynadığımın farkındayım. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynayamamıştım. Gerçekten kolay değildi.  Bu süreci atlatıyorum.
# takım

01 Kas 2022 - 10:46 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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