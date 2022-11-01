Diogo: Her geçen gün daha iyi oynuyoruz

ZOR VE ÖNEMLİ BİR MAÇTI
Şampiyonluğa oynayan takımların fazlalığına vurgu yapan Diogo şu şekilde konuştu: Zonguldak maçı bizim için zor ve önemli bir maçtı. Rakibimizin sahasında iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İyi bir futbolla kazandık ve rakibimiz evinde ilk kez yenildi. Her hafta adım adım üzerine katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
SÜRECİ ATLATIYORUM
Zor bir ligdeyiz ve şampiyonluğa oynayan fazla takımlar var. Kazanmaya devam etmeliyiz. Kendi açımdan da her şey yolunda ilerliyor ve her maç daha iyi oynadığımın farkındayım. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynayamamıştım. Gerçekten kolay değildi. Bu süreci atlatıyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.