Samed Ali Kaya: Daha farklı da olabilirdi

Kocaelispor’un golcü futbolcularından, maç içindeki isteği ve her geçen gün artan özgüveni ile dikkat çeken isimlerinden Samed Ali Kaya 2-0 kazandıkları Zonguldak Kömür maçını daha farklı da kazanabileceklerini ifade etti. Samed Ali, Vanspor maçından da galibiyetle ayrılıp galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istediklerinin de altını çizdi.

HARFİYEN UYGULADIK

İyi bir deplasman galibiyeti ile İzmit’e döndüklerini ifade eden Samed Ali şu şekilde konuştu: Zonguldak maçına iyi hazırlanmıştık. Sanıyorum ki hocamızın anlattıklarını sahada harfiyen uyguladık. Baştan sona oyunun hakimiydik çok fazla ve net pozisyonlar bulduk, penaltı kaçırdık. 2-0 kazandık ama daha fazlası da olabilirdi. Daha önce de dediğim gibi her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah sahamızdaki Vanspor maçı ile seriyi sürdürmek istiyoruz.

TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN

Rakiplerden çok bizim ne yaptığımız önemli. Biz kazanalım rakipler mutlaka bir yerlerde takılacaktır. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Nereye gidersek gidelim, uzak yakın fark etmeden varlıklarını ve desteklerini hissettiriyorlar. Galibiyet onlara armağan olsun. İnşallah sezon sonunda da bu takımı hak ettiği yere çıkaracağız. Bize destek vermeye devam etsinler.