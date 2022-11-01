01 Kas 2022 - 10:48- Gündem G: 01 Kas 2022 - 10:50

Derince Tüneli ışıl ışıl oldu

Büyükşehir tarafından uluslararası standartlara uygun bir şekilde ışıklandırılan Derince Tüneli, sürücülere güvenli sürüş imkânı sağlıyor
Derince Tüneli ışıl ışıl oldu mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki aydınlatma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kocaeli’yi ışıl ışıl parlayan bir kent haline getirmek için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda Derince Tüneli’nde aydınlatma çalışması yaptı. 

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince Tüneli Aydınlatma İşi kapsamında tüneldeki eski, verimsiz projektörleri sökerek, yerine yüksek verimli LED tünel aydınlatma armatürleri takıyor. Yeni aydınlatma tasarımı sürücülerin tünelin girişini en iyi şekilde görebilmeleri için uluslararası aydınlatma komisyonunun belirlediği CIE 88-2004 standartlarına uygun olarak yapılıyor.

KARA DELİK ETKİSİ ORTADAN KALKACAK

Yeni kurulan otomasyon sistemi ile dış ortamın aydınlık düzeyine göre tünelin girişinin parıltısı ölçülerek tünelin giriş bölgesinin aydınlık düzeyi değişecek ve daha önceden mevcut olan kara delik etkisi ortadan kaldırılacak.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

Diğer yandan yeni sistem enerji tasarrufu açısından da fayda sağlayacak. Bu kapsamda Derince Tüneli’nde yıllık en az 270 bin kW enerji tasarrufunun sağlanması planlanıyor.

# Büyükşehir Belediyesi

01 Kas 2022 - 10:48 - Gündem

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Yorumlar

(3)
03

sinan - Güvenli sürüş için önce o yolda ki yamaları düzeltsinler her yeri çukur içinde

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 13:41
01

Hakan - 3 aydır yan yola verilen trafik biz leri uyutmaz olduuu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 11:09
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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