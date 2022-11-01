Tayfun Aydoğan: Keyif alarak oynadık ve kazandık

Zonguldak maçında attığı gol dışında mücadelesi, azmi, isteği ve pozitif duruşu ile harika bir maç daha geçiren Tayfun Aydoğan rakibin nasıl bir kimlikle sahaya çıkacaklarını tahmin ettiklerini ifade ederek “Keyif alarak oynadık ve kazandık” açıklamasını yaptı.

FARK DA OLABİLİRDİ

Önemli olanın 3 puan olduğunu belirten başarılı orta saha oyuncusu şu ifadelere yer verdi: Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Futbol adına sahada her şeyi verdiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz kendi bölgesinde bizi karşıladı. Bunu biliyorduk ve bu bilinçle sahaya çıktık. Rakibe alan bırakmadan iyi mücadele ederek, oynadığımız oyundan keyif alarak hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Farka da gidebilirdik ama önemli olan 3 puandı. Bunu başardık inşallah devamı gelir.

KIRMAK İSTEMEDİM

Penaltı konusuna gelince… Bu maçın Okan abi için özel bir anlamı vardı. Yıllardır burada forma giydi. Eski takımına karşı penaltı kullanmak istedi, ben de kırmak istemedim. Kaçtı, olabilir bunlar, sağlık olsun. Sonuçta devam eden süreçte 2 golü birlikte attık. Okan’ı da attığı gol ve mücadelesinden ötürü ayrıca tebrik ediyorum.

İYİ BİR AİLE OLDUK

Sezon başında iyi bir kadro kuruldu. Bunun için yönetime teşekkür ediyorum. Kadronun oturması biraz zaman aldı diyebilirim. Saha içi, saha dışı iyi bir aile olduk. İyi de oynamaya başladık. Bu birlik beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir şeyin bize engel olacağını düşünmüyorum.