01 Kas 2022 - 10:58- Asayiş G: 01 Kas 2022 - 11:01

Hodri Meydan tribün lideri Interpol tarafından yakalandı

Hodri Meydan tribün liderlerinden Soner Öztürk, Gürcistan’da Interpol tarafından yakalandı
Hodri Meydan tribün lideri Interpol tarafından yakalandı mask

Geçmiş dönemlerde yargılandığı davanın Yargıtay’da onanması sonrası 17 yıl hapis cezası çarptırılan, bir süredir yurtdışında olduğu bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Hodri Meydan tribün liderlerinden, Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Soner Öztürk, Interpol tarafından Gürcistan’da havaalanında yakalandı.

01 Kas 2022 - 10:58 - Asayiş

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Yorumlar

(4)
04

emre meşe - Bozo köfte ve daha niceleri içeri alınmalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 14:07
02

Abc - haluk bozoda yargılansın, para transferleri incelensin, tahir başkanda aynı şekilde, mafyayı kim besliyorsa hortumlar kesilsin.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Kasım 12:59
01

Hakan - Kocaeli spora bu hodri meydan adı altında geçinenlerde büyük zarar veriyor geçmişte sayın vali bunlara yasak getirmiştii

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Kasım 12:46
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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