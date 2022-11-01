Hodri Meydan tribün lideri Interpol tarafından yakalandı

Geçmiş dönemlerde yargılandığı davanın Yargıtay’da onanması sonrası 17 yıl hapis cezası çarptırılan, bir süredir yurtdışında olduğu bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Hodri Meydan tribün liderlerinden, Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Soner Öztürk, Interpol tarafından Gürcistan’da havaalanında yakalandı.