01 Kas 2022 - 11:36- Gündem G: 01 Kas 2022 - 11:38

Gebze Belediyesine ait 9808 m² depolama alanı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Belediyesine ait 9808 m² depolama alanı kiraya verilecek
Gebze Belediyesine ait 9808 m² depolama alanı kiraya verilecek mask

Belediyemize ait,  Balçık Mah. 3248 Sokakta bulunan 9.808 m2 tescilsiz alanın açık depolama alanı olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma suretiyle 10/11/2022 tarihinde ihale edilerek kiraya verileceğinden 28 ve 31/10/2022 tarihli yayınlanan ilanlarda ilan tarihi sehven 10/11/2020 tarihli olarak yayınlandığından 10/11/2022 tarihli olarak düzenlenmesi.   

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# ihale

01 Kas 2022 - 11:36 - Gündem

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