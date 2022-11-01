01 Kas 2022 - 11:38- Gündem G: 01 Kas 2022 - 11:40

Başiskele'de 5+1 142 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 5+1 142 m² dubleks daire icradan satılık
Başiskele'de 5+1 142 m² dubleks daire icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/3603 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

01 Kas 2022 - 11:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.119.657 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bina işleri yaptırılacak mask
Bina işleri yaptırılacak
Başiskele'de 5+1 142 m² dubleks daire icradan satılık mask
Başiskele'de 5+1 142 m² dubleks daire icradan satılık
Gebze Belediyesine ait 9808 m² depolama alanı kiraya verilecek mask
Gebze Belediyesine ait 9808 m² depolama alanı kiraya verilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KOÜ'yü ziyaret etti mask
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KOÜ'yü ziyaret etti
“Mutlu şehir bayat ekmek kuyruklarının olmadığı şehirdir” mask
“Mutlu şehir bayat ekmek kuyruklarının olmadığı şehirdir”
SEDAŞ, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu trafoya yansıttı mask
SEDAŞ, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu trafoya yansıttı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL