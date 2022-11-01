Hakemler basının sorularını yanıtlayacak

Kısa adı TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ilimiz spor basını ile bir araya gelecek. Bu akşam (Çarşamba) Seka Park Maide Restoran’da gerçekleşecek olan ve saat 19.00’da başlayacak olan organizasyonda İl Hakem Kurulu yönetimi de olacak. Yemekte hem yeni İHK ile tanışma olacak hem de basın mensuplarının sorularına yanıt verilecek.