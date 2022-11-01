Hakemler basının sorularını yanıtlayacak

Kısa adı TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ilimiz spor basını ile bir araya gelecek. Bu akşam (Çarşamba) Seka Park Maide Restoran’da gerçekleşecek olan ve saat 19.00’da başlayacak olan organizasyonda İl Hakem Kurulu yönetimi de olacak. Yemekte hem yeni İHK ile tanışma olacak hem de basın mensuplarının sorularına yanıt verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.