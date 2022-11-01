TİP’li gençlerden A101 önünde bakanlığa tepki!

Milli Eğitim Bakanlığı ile A101 marketleri arasında imzalandığı iddia edilen protokole göre öğrenciler artık işyerlerinde dört gün çalışacak, bir gün ise okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitime yönelik yaptığı protokol ile birlikte "çocuk işçiliği" eleştirisi ile karşı karşıya kaldı.
A101 ÖNÜNE GİTTİLER
MEB ile A101 arasında imzalanan protokole tepki gösteren Türkiye İşçi Partili (TİP) gençler İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan A101 marketin önünde açıklama yaptı. TİP’li öğrenciler yaptığı eylemde, “Bu ülkenin aydınlık geleceğini ucuz iş gücü yaparak karartamazsınız” dedi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “MEB ile A101 arasında 6 Ekim’de ‘sektör çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri (MESEM) aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dahil olması ile mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini yaşama geçirmek’ amacıyla protokol imzalandığı ortaya çıktı.
“GİDİN SİZ A101’DE ÇALIŞIN”
Öğrencileri işçi, kendisini İŞKUR sanan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin haftanın 4 günü A101’de çalışacakları, 1 gün de okula gidecekleri bir protokole imza attı. Devletin kendi öğrencisini önce kendi yaptığı ‘niteliksiz’ okullara gönderdiği yetmedi, şimdi de kasiyer yaptı. Bu ülkenin aydınlık geleceğini ucuz iş gücü yaparak karartamazsınız. Bizler okula gideceğiz, öğrenci kalacağız. Gidin siz A101’de çalışın. Önümüze çıkarttığınız bütün zorluklara rağmen bizler üniversite okuyacağız ve sizin enkazınızdan özgür bir ülke yaratacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.