01 Kas 2022 - 14:06- Gündem G: 01 Kas 2022 - 14:13

Bakan Soylu: Herkese mesaj gelecek, tatbikat yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afetlere müdahale konusunda açıklamalar yapan Soylu, 12 Kasım'da Türkiye'de ilk defa ülke çapında tatbikat yapılacağını söyledi.
Bakan Soylu: Herkese mesaj gelecek, tatbikat yapacağız mask

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım’da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

“18.57’DE TATBİKAT YAPILACAK”

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda “Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.” dedi.
# türkiye

01 Kas 2022 - 14:06 - Gündem

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